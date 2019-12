Federico Fashion Style: a Foggia arriva il parrucchiere dei vip

Federico Fashion Style arriva a Foggia. Il parrucchiere dei vip e conduttore della trasmissione "Il salone delle meraviglie" in onda su Real Time, terrà un corso di formazione presso Gattullo Profumerie in via Lecce, domenica 12 gennaio 2020.

Il corso seguirà i seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, con pausa pranzo al sacco dalle 13 alle 15.

Il suddetto corso è a numero chiuso e riservato ai soli 30 professionisti del settore per Foggia e provincia. Federico effettuerà 3 lavori al mattino dalle 10 alle 13 (colore, taglio e shatush).

Nel pomeriggio, dalle 15 allee 17.30 i partecipanti effettueranno uno dei tre lavori che più interesseranno e lo riprodurranno su una modella che porteranno al corso. Federico vigilerà meticolosamente fornendo i suoi prezioni consigli per una ottimale riuscita.

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione con su riportata l'avvenuta visione dei tre lavori e la tecnica in cui si è scelto di perfezionarsi.

