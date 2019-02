Da Amici al palco di Sanremo: il successo della giovanissima Federica Carta “restando se stessi”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

È stata accolta da uno stuolo di fan che intonavano il ritornello di ‘Dove sei’, uno dei suoi successi tratti dall’album ‘Molto più di un film’ uscito nel 2017. A distanza di due anni, ecco il suo terzo disco, ed è un grande risultato se si pensa che Federica Carta ha compiuto 20 anni poco più di un mese fa.

‘Pop corn’, il titolo del disco, che la cantante di origini sarde, lanciata dal talent “Amici” nel 2016, ha appena pubblicato e presentato nella giornata di ieri al Mondadori bookstore, per un affollato firmacopie. Tra le sette tracce che compongono il disco, c’è anche ‘Senza farlo apposta’, brano portato a Sanremo con il rapper Shade, che a dispetto del 18esimo posto finale, sta riscuotendo un notevole successo (ha raggiunto la posizione 5 nella classifica FIMI), così come lo stesso Pop Corn, attualmente in terza posizione dietro ‘Peter pan’ di Ultimo e ‘Giovani per Sempre’ di Irama.

Un’esperienza, quella nella più importante kermesse canora italiana, sorprendente, “molto formativa e divertente”, resa leggera anche dalla compagnia di Shade: “Ci siamo divisi ansie, gioie e dolori. Mi sono divertita e il pezzo sta piacendo tanto”, ha raccontato a Foggiatoday.