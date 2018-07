Alla Ubik il nuovo romanzo di Federica Brunini

Un piccolo B&B a Gozo, isoletta di Malta. Cinque ospiti in cerca di una tregua dalla frenesia delle loro vite (rigorosamente senza wi-fi). Un inno all’amicizia, ai rapporti veri, al bisogno di rallentare e di rimettere a fuoco chi siamo: quell’idea antica di agire sul corpo per modificare lo stato della mente. Pochi cenni per introdurre questo “trionfo di marinità” – com’è stato definito sulle pagine di Panorama in un’entusiastica recensione – che è il romanzo Due sirene in un bicchiere (Feltrinelli, 2018) di Federica Brunini, già autrice del precedente Quattro tazze di tempesta (Feltrinelli, 2016), molto apprezzato dal pubblico di lettori. Scrittrice e giornalista, ma anche blogger e instancabile viaggiatrice, giovedì 5 luglio, alle ore 19, presenta il suo romanzo in Piazza U. Giordano, all’aperto, nella rassegna Libri & Dialoghi organizzata da Ubik e Assessorato alla Cultura del Comune, incontrando per la prima volta il pubblico di Foggia. A conversare con l’autrice, la libraia Antonella Moffa.

Due sirene in un bicchiere (Feltrinelli, 2018; pagine: 224). Al b&b delle Sirene Stanche – quattro stanze su un’isola del Mediterraneo nascoste dietro a un portone turchese, una cucina sempre in movimento e una grande terrazza sul mare – non si arriva per caso. Non è in nessuna guida turistica né lo si prenota online o con un’agenzia di viaggio: bisogna scrivere una lettera e motivare la propria richiesta, e poi attendere che una busta azzurra con il simbolo di una sirena giunga a confermare il soggiorno. Lo sanno bene Eva, Jonas, Olivia, Lisa e Lara, i cinque nuovi ospiti che approdano sull’isola per una vacanza detox che promette di rimettere in forma corpo e anima, e di aiutarli a trovare le risposte che cercano. Ad accoglierli ci sono Dana, trent’anni e la voglia di migliorare la vita di tutti con un po’ di yoga, meditazione e i suoi celeberrimi centrifugati bio, e Tamara, pittrice di mezza età che ama il mare, il silenzio e la solitudine del suo atelier. Insieme gestiscono la locanda offrendo sessioni di yogaterapia, arte, cucina, chiacchiere e tanto relax, lontano da cellulari e tecnologia. Ma cosa succede quando il passato irrompe scardinando il presente? Da cosa e da chi si nasconde Tamara, tanto da non lasciare mai l’isola? E chi sono Eva, Jonas, Olivia, Lisa e Lara? Sono davvero chi dichiarano di essere o mentono, prima di tutto a se stessi? Tra giornate di sole, avventure e una nottata drammatica che tiene tutti con il fiato sospeso, gli ospiti del b&b trasformeranno la loro vacanza in una tregua necessaria in cui riscoprire chi sono e chi vogliono diventare, perché “quello che succede è l’unica cosa che sarebbe potuta accadere” e “il momento in cui qualcosa avviene è sempre quello giusto”.

Federica Brunini. Scrittrice, giornalista, blogger e viaggiatrice. Dopo la laurea in Lettere moderne e Teoria e storia della pedagogia teatrale in Italia, si è diplomata alla Civica scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano e ha collaborato con vari registi, tra cui Silvio Soldini e Giuseppe Bertolucci. Ha scritto per “Il Corriere della Sera”, “L’Espresso”, “People”, “Grazia”, “Glamour” e molte testate internazionali. Tra le sue pubblicazioni: Il manuale della viaggiatrice (Morellini, 2008), Sarò regina. La vita di Kate Middleton come me l’ha raccontata lei (Sonzogno, 2011), La matematica delle bionde (Giunti, 2013), Travel Therapy: il viaggio giusto al momento giusto (Emma Books, 2016) e

Quattro tazze di tempesta (Feltrinelli, 2016). Vive con la valigia tra Milano, Tallinn e l’isola di Gozo, dove organizza vacanze e yoga retreat con il progetto www.goingonzo.com.