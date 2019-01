"Favolosamente vera”: gran finale con lo spettacolo “Pulgarcito” per la rassegna della bottega degli apocrifi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si chiude con un evento internazionale “Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale di Bottega degli Apocrifi dedicata alle nuove generazioni, che ha regalato pomeriggi di emozione e magia a grandi e piccoli. Domenica 3 febbraio alle ore 18.00 al Teatro comunale “L. Dalla” di Manfredonia arriva direttamente dalla Spagna “Pulgarcito”, ovvero “Pollicino”, della compagnia Teatro Paraìso, premiato come miglior spettacolo al III Certamen Internacional Barroco Infantil 2014.

La vera magia di questo spettacolo è nella incredibile trasposizione che la compagnia spagnola ha fatto di questa fiaba immortale, punto fermo della tradizione, entrata di diritto nell'immaginario non solo dei ragazzi, ma di tutta la nostra civiltà. Se di solito le storie sono state inventate per far dormire i bambini e per svegliare gli adulti, cosa succede se i genitori diventano figli e i figli adulti? L’attore Tomás Fdez. Alonso - in scena con Ramón Monje - afferma «Un nonno e un bambino hanno molto in comune. Il primo si trova all’inizio della vita e il secondo alla fine, rappresentano insieme il circolo della vita. Perché i bambini e gli anziani si intendono così facilmente? Perché in realtà dal punto di vista psicologico sono molto simili: gli anziani non vivono le cose in un modo così pesante come gli adulti e, di conseguenza, capiscono meglio i bambini…».

Avviene così che dopo un po’ in “Pulgarcito” non sai più se in scena ci sono un adulto e un bambino, o un adulto e un anziano, sai però che tu spettatore - qualunque sia la tua età - non vorresti essere da nessun’altra parte; non sai più se stai ridendo, o se mentre i bambini intorno a te ridono divertiti nei tuoi occhi si stanno insinuando delle lacrime… sai però che quei due attori sul palco conducono in modo esemplare il gioco tenero e appassionato di due esistenze che la vita in nessun modo potrà dividere. «Avere a Manfredonia questo spettacolo, così semplice eppure così prezioso, è un segno importante per il Teatro Comunale “Lucio Dalla”», dichiara Stefania Marrone, drammaturga e organizzatrice della compagnia Bottega degli Apocrifi, che lo ha scelto con cura dopo averlo visto in uno dei numerosi Festival nazionali e internazionali a cui la compagnia sipontina prende parte ogni anno.

«Lavoriamo costantemente perché i bambini di Manfredonia e le loro famiglie abbiano la possibilità di vedere gli stessi spettacoli che vedono i bambini e le famiglie di Milano, Roma, Madrid, Parigi; non abbiamo mai creduto di doverci arrendere alla logica della “distanza dal centro” (ché periferia è ormai parola abusata) che vede arrivare nelle zone meno centrali spettacoli meno rilevanti», aggiunge Stefania. A sposare questa caparbietà è arrivata a ottobre dello scorso anno l’Azienda SILAC, che ha sostenuto la stagione “Favolosamente Vera”, permettendo per la prima volta una rassegna dal respiro internazionale di questa portata. C’è più di una ragione, quindi, per non perdere lo spettacolo “Pulgarcito”.

Spazio scenico e oggetti Ikerne Gimenez, costumi Ikerne Gimenez, musica Iñaki Salvador, luci Esteban Salazar, autori Iñaki Rikarte e Iñaki Salvador, regia Iñaki Rikarte. Età consigliata: 5 anni. Durata: 55 minuti “Favolosamente vera” è inserita all'interno del progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite L'Avviso a presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche - FSC Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 - Patto per la Puglia. Biglietto unico € 5,00 Info e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla” (via della Croce), Manfredonia tel. 0884.532829 - cell. 335.244843. Promo di “Pulgarcito”: https://vimeo.com/73455200

Gallery