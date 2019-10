Famiglie al Museo: visite guidate al Castello di Manfredonia e al Museo Archeologico di Siponto

Domenica 13 ottobre 2019 il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia del Polo Museale della Puglia aderisce alla consueta edizione della Giornata delle Famiglie al Museo, coinvolgendo nella manifestazione l’intera rete museale.

Organizzata anche quest’anno in collaborazione e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l’edizione 2019 delle F@MU punterà l’attenzione sul tema C’era una volta al Museo - l’arte dello Storytelling, eccezionale strumento di mediazione culturale attraverso cui raccontare e promuovere il nostro straordinario patrimonio.

il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia partecipa alla Giornata F@MU 2019 aprendo le porte del castello dalle ore 14:30 sino alle ore 19:30 con ultimo ingresso alle ore 19:00.

Con l'occasione le guide turistiche abilitate presenti sul territorio e gli aderenti alla Confguide della Confcommercio di Foggia potranno accompagnare i visitatori nel castello e fruire della sala convegni adibita per l'occasione a laboratorio per bambini.

Per conoscere nel dettaglio la programmazione offerta, si rimanda alla piattaforma web predisposta per la diffusione degli eventi in ambito nazionale, nonché ai riferimenti dei singoli luoghi della cultura promotori delle attività:

http://www.famigliealmuseo.it

Manfredonia (FG) – Museo Archeologico Nazionale e Castello

https://www.famigliealmuseo.it/events/manfredonia-siponto-museo-nazionale-archeologico-e-parco-archeologico

Mail: pm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it

Mail: pm-pug.parcosiponto@beniculturali.it

Fb Museo Nazionale Archeologico Manfredonia e Parco archeologico di Siponto