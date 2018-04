A Castelluccio Valmaggiore si 'recupera' il falò di San Giuseppe

Saranno allestiti il prossimo sabato 14 aprile i tradizionali “falò di San Giuseppe” di Castelluccio Valmaggiore, inizialmente previsti, come da tradizione, per lo scorso marzo e poi rimandati per maltempo.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale, il Comitato Feste, la Fraternita di Misericordia di Castelluccio Valmaggiore (di cui il Santo è Patrono), le associazioni locali e la Parrocchia, prenderà il via alle 18.30 con l’accensione dei falò in quattro punti suggestivi del paesino dei Monti Dauni, attorno ai quali si snoderà un percorso enogastronomico, accessibile attraverso appositi pass disponibili anche la stessa serata, che permetterà ai fruitori di degustare piatti tipici locali. Il tutto accompagnato da buon vino e musica itinerante dal vivo.