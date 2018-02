Fabrizio Moro da Sanremo a Foggia: il vincitore del Festival incontra i fan a 'La Mongolfiera

'





Fresco vincitore della 68esima edizione del Festival di Sanremo, il 17 febbraio, come vi abbiamo anticipato, il cantautore di San Basilio a Roma, Fabrizio Moro, sarà alla 5 di Foggia per il firmacopie del suo nuovo cd uscito il 9 febbraio, la raccolta 'Parole, rumori e anni', al cui interno vi sarà anche la traccia 'Non mi avete fatto niente', interpretata con Ermal Meta.



Il 42enne romano è la prima volta che arriva nel capoluogo dauno in 21 anni di carriera, in cui ha vinto un Sanremo Giovani con il brano Pensa (dedicato alle vittime di mafia) e ieri l'edizione dei big.



Undici album all'attivo, il cantautore e musicista, Fabrizio Moro è tra i più talentuosi e apprezzati artisti dell'ultimo ventennio. L'appuntamento in città è alle 17.