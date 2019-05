The Big Ball Band e quella chitarra in un'orchestra di fiati. Pallante: "Per me è stata una grande soddisfazione"

The Big Ball band è pronta. Con l'estate alle porte la formazione musicale di San Nicandro Garganico è già al lavoro per portare in giro le canzoni più belle di solisti e gruppi italiani tra i più famosi e in voga del momento. La band è la stessa di sempre, nel segno del motto 'squadra che vince non si cambia'.

Lo rimarca il chitarrista del gruppo Fabio Pallante, nella vita di tutti i giorni, marito, padre e commerciante di frutta e verdura. Uno che ha la musica nel sangue e non si staccherebbe mai dalla sua chitarra, la grande passione della sua vita.

Il commerciante-musicista non ha alcuna intenzione di mettere da parte la sua grande passione, ancor più dopo aver avuto l'onore di suonare con l'Orchestra di Fiati Garganum di Vico del Gargano diretta dal maestro Francesco Canestrale. "Per un chitarrista è una grande soddisfazione" ci conferma Pallante.

E sicuramente lo è ancor più quando a volerlo sono gli altri. Ed è così che il primo maggio scorso la chitarra del commerciante sannicandrese ha accompagnato l'orchestra di fiati per pezzi di artisti del calibro di Freddy Mercury, Zucchero e Frank Sinatra: "E' stata una grande soddisfazione e un successo di pubblico, mi ha fatto piacere ottenere questa possibilità e ricevere i complimenti di tutti, della gente e degli addetti ai lavori"

La formula chitarra-orchestra di fiati ha funzionato. Fabio Pallante è pronto a stupire ancora, a partire dalla prossima estate con la sua The Big Ball Band in giro per il Gargano e la provincia di Foggia.