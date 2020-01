Alla Galleria Creo "Ex vuoto", il reading di Sinuhe

In occasione della mostra collettiva Ex Voto Max 10, prorogata fino al 27 di gennaio, lo spazio galleria creo è lieta di presentare Sinuhe da Foggia al secolo Sergio Imperio; con un reading dal titolo: "Ex Vuoto - Venerdì 17".

In tempi di tumefazioni verbali e visive che ci invadono quotidianamente urge una occasione per custodire parole e immagini che possano dimorare dentro di noi acquisendo un senso o un non/senso compiuti.

Con il reading “Ex Vuoto- Venerdì 17” Sinuhe da Foggia proporrà una corrispondenza tra la poesia muta della pittura e la pittura parlante della poesia. “Ut pictura poesis” recita la locuzione latina del poeta Orazio da Venosa. Letteralmente “come nella pittura così nella poesia”. In una sequenza pittorica e di parole , senza la pretesa di spiegare né l’una né le altre, l’artista azzarderà un percorso per l’immaginazione degli astanti.

Ognuno attraverso il proprio immaginario e le personali esperienze lo tradurrà. In definitiva si tratterà del tentativo di travalicare la separazione e far emergere la connivenza tra pittura e poesia. L’artista nella consapevolezza che “fin qui arte e poesia non ci hanno salvati” e proprio in virtù di questa convinzione afferma << forse sono davvero un poeta…>>. Ex Vuoto Venerdì 17 vuole essere una esperienza viva, partecipata. La pittura e la poesia restano un importante strumento di comunicazione. Una sorta di alfabeto primigenio dal quale nessuno deve essere escluso. Oggi più che mai un soffio di resistenza.