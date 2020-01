“Foggia in Tavola” e laboratorio musicale, weekend per famiglie a Parcocittà

Il pane è alimento principe sulla tavola foggiana, ed è stato essenziale al tempo della guerra. Questo alimento, vista la vocazione agricola del territorio di Capitanata, è estremamente versatile nell'accostamento ai prodotti di ogni stagione e si può utilizzare fino all'ultima briciola, senza alcuno spreco. Parola di un nonno foggiano, che sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 17.30 a Parcocittà affiancherà gli esperti di “Foggia in Tavola”, il laboratorio del progetto Foggiachildren (capofila è il Comitato provinciale di Foggia dell’Arci) rientrante nell’azione “Sport e vacanze in città” in capo alle Acli Foggia, in uno speciale incontro con i bambini. L’incontro sarà l’occasione per favorire uno scambio generazionale su uno degli alimenti principe delle tavole dei foggiani. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il weekend delle attività di Parcocittà dedicate alle famiglie prosegue domenica alle 19 gennaio con il laboratorio musicale a cura di Arte Fa Re a partire dalle ore 11. Attraverso la costruzione di strumenti musicali con materiale povero e di riciclo, attraverso i loro strumenti i bambini saranno dei veri e propri ricercatori del suono. Il laboratorio è finalizzato alla conoscenza diretta degli strumenti musicali e dei suoni, allo sviluppo delle capacità manuali e alla loro sensibilizzazione sulle tematiche del riciclo dei materiali. L’attività fa parte del progetto dell’Isola che c’è, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.