Pale eoliche, jazz e teatro a Parcocittà

Torna il teatro a Parcocittà. Martedì 17 settembre 2019, a partire dalle ore 20.30, è in programma lo spettacolo “Completamente Diversi. Uomini e donne non si somigliano mai” organizzato da Parcocittà e ScenAperta. Gli attori Michele Anzivino, Rita De Gregorio, Grazia Mastromartino, Mimmo Metta, Marcello Scala, Luigi Schiavone, Grazia Spinelli, accompagneranno gli spettatori in una storia sugli stereotipi dell'uomo e della donna prendendo spunto da grandi personaggi, studi scientifici, ma soprattutto dalla quotidianità di coppia.. Lo spettacolo sarà portato in scena dalla compagnia ScenAperta, con la regia di Marcello Scala.

Nella settimana di Parcocittà non mancheranno i libri: mercoledì 18 settembre dalle 18.30 sarà la volta de “La terra dei giganti” di Francesco Gasbarro, in un appuntamento organizzato in collaborazione con la Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana” e l’Associazione Italia Nostra, sezione di Troia. Le pale eoliche sono i giganti, tutt'altro che dormienti, che da alcuni anni fanno parte del paesaggio della Puglia. Qualcuno l'ha definita una "invasione" ma, tra favorevoli e contrari, loro continuano ancora a svettare, piantate in un terreno dalle origini antiche. Alla presentazione del libro interverranno: Francesco Gasbarro, autore del libro; Vito Cristino, Referente Fondi locali Biblioteca La Magna Capitana; Luigi Rauseo, Presidente Associazione Italia Nostra sezione di Troia. Modera Nicola Saracino, Responsabile Comunicazione Parcocittà. Giovedì 19 settembre torna l’appuntamento con il jazz e la rassegna “Jazz & Other”: sul palco dell’anfiteatro all’aperto del Centro Polivalente di Parco San Felice, a partire dalle ore 20.30, si esibiranno i “Tudo em Bossa Nova” con Francesca Leone (voce) e Guido Di Leone (chitarra). Dopo il primo appuntamento del 12 settembre, cultura musicale, eleganza e grandi armonie terranno compagnia agli spettatori anche in questo secondo evento musicale della rassegna.

Gli eventi rientrano nella rassegna “Settembre al Parco”, promossa da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Foggia, e il contributo delle aziende locali Rosso Gargano e Lobozzo Gelati.