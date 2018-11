Mostre, concerti, mercatini: Candela accende il Natale

Manca davvero poco all’inizio del periodo più magico dell’anno e a Candela (Fg) è già tutto pronto per regalarvi, anche quest’anno, un Natale indimenticabile. Con un programma ricco di eventi, dal primo dicembre al 6 gennaio, il piccolo borgo dei Monti Dauni si appresta a stupirvi con i nuovi allestimenti della Casa di Babbo Natale e le tante novità, una su tutte ‘Candela Brick Art – Lego in mostra’, esposizione di opere realizzate con i mattoncini più famosi al mondo, che proseguirà anche oltre il periodo natalizio, per chiudere i battenti il prossimo 17 febbraio. Ma andiamo in ordine.

Si comincia sabato primo dicembre: a partire dalle 17:30 il sindaco di Candela, Nicola Gatta, neo eletto Presidente della Provincia di Foggia, e la bellissima Violante Placido, madrina di quest’anno, daranno il via all’inaugurazione di ‘Candela Brick Art – Lego in Mostra’, cui seguirà l’apertura della Casa di Babbo Natale, della Dimora degli elfi, del Museo del Giocattolo, e delle caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale. La serata, proseguirà, poi, con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in Piazza Plebiscito: un vero e proprio spettacolo, con musica e intrattenimento per grandi e piccini.

Anche quest’anno, il tradizionale Mercatino di Natale, giunto alla dodicesima edizione, accoglierà i visitatori per due settimane, dal primo al sedici dicembre, offrendo il meglio dell’artigianato, dei prodotti tipici locali e tante idee regalo. Il 7 dicembre, come tradizione, sarà possibile assistere al Falò dell’Immacolata, in Piazza Plebiscito a partire dalle ore 20:00, gustando le tipiche ‘pettole’ e accompagnate da un buon bicchiere di vino. All’insegna dei prodotti tipici locali anche il week end del 14, 15, 16 dicembre quando sarà possibile degustare preparazioni tipiche a base di mela, una delle più importanti produzioni agricole locali, durante la ‘Festa della mela’

Non mancherà la caratteristica Via del Presepe, rappresentazione della natività con statue dislocate lungo i vicoli del centro storico. E infine, per la gioia dei più piccoli – e non solo – per tutto il periodo natalizio, in piazza Matteotti, vi aspetta una bellissima giostra carosello in stile ‘800, un ulteriore chicca del Paese del Natale per farvi vivere a pieno l’atmosfera natalizia.

A gennaio, poi, l’appuntamento con la Befana: dal 2 al 6 gennaio apertura del Borgo e della casa della simpatica vecchina che, il 6 dicembre, come di consueto, scenderà dal campanile della Chiesa Madre, in piazza Plebiscito, regalando dolci e caramelle ai bambini.

A conclusione del ricco programma di eventi natalizi, il concerto di Cristina d’Avena, che si esibirà in piazza Plebiscito subito dopo il Volo della Befana

Il programma dettagliato degli eventi è disponibile sul sito www.casadicabbonatalecandela.it e sulle pagine facebook ufficiali, 'Candela il paese del Natale' e 'Casa di Babbo Natale Candela', dove troverete tutte le informazioni e le curiosità sugli eventi e le iniziative del comune dauno.

Programma

1 dicembre

A partire dalle ore 17:30 Palazzo Padula – piazza Aldo Moro

Inaugurazione Candela brick Art – Lego in mostra

A seguire:

Palazzo Ripandelli - Corso Vittorio Emanuele III

apertura casa di Babbo Natale, Dimora degli Elfi e Museo del Giocattolo

Piazza A. Moro - Corso Vittorio Emanuele III – Piazza Plebiscito

apertura mercatini di Natale

Piazza Plebiscito

Gran spettacolo Accensione delle luminarie e albero di Natale

Dall’1 al 16 dicembre

Mercatino di Natale - P.zza Plebiscito, Corso Vittorio Emanuele III – P.zza A.Moro

ore 10-13 / 16:30-22:30 circa

Dall’1 dicembre al 6 gennaio 2019

Casa di Babbo Natale - Palazzo Ripandelli, Corso Vittorio Emanuele III

ore 10-13 / 16:30-22:30

Dimora degli elfi - Palazzo Ripandelli, Corso Vittorio Emanuele III

ore 10-13 / 16:30-22:30

Museo del Giocattolo - Palazzo Ripandelli, Corso Vittorio Emanuele III

ore 10-13 / 16:30-22:30

Dall’1 dicembre al 17 febbraio 2019

Candela Brick Art – Lego in mostra - Palazzo Padula, Piazza A.Moro

ore 10-13 / 16:30-22:30

(durante il periodo natalizio, ingresso compreso nel ticket di ingresso alla Casa di Babbo Natale)

Gran Giostra Carosello - Piazza Matteotti - dall’1 dicembre al 6 gennaio 2019

Via del Presepe - Centro storico - dall’1 dicembre al 6 gennaio 2019

7 dicembre

Falò dell'Immacolata

ore 20:00 circa P.zza Plebiscito

Benedizione e accensione del falò

Degustazione prodotti tipici e intrattenimento con musica e balli popolari

14, 15 e 16 dicembre

Festa della Mela

degustazione preparazioni a base di mela

Dal 2 a 6 gennaio 2019

Borgo della Befana

ore 10-13 / 17:00 – 21:00

6 gennaio 2019

Saluto di Babbo Natale – palazzo Ripandelli Corso V.Emanuele III

Ore 18:00 circa

Volo della Befana – Campanile Chiesa Madre – Piazza Plebiscito

ore 19:00 circa

Cristina D’Avena in concerto – piazza Plebiscito

ore 20:00 circa