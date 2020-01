Eternal love & cuore sacro, l'evento per tutte quelle coppie che diranno il loro eterno sì

Il 2 febbraio 2020 ore 18:00 presso la Sala Ricevimenti Villa Torre Quarto a Cerignola si svolgerà l’evento “Eternal Love #perfectbridal” pensato per tutte quelle coppie che diranno il loro eterno si. L’evento è a cura di Sabrina Altamura Consulente d’immagine, bridal stylist e vedrà anche un defilè di abiti da sposa di alta sartorialità e made in Italy di Bellantuono Bridal Group e una performance di arte contemporanea a cura dell’artista Daniela Raffaele in arte Clitorosso in collaborazione con l’Ins. Anna Lorusso della “Vibes“ scuola delle danze e del fitness (Ruvo-Corato).La performance intitolata “Cuore Sacro”,si inserisce nel tema “dell’amore eterno” ,già sottinteso nel titolo “Eternal Love” e che attraverso l’arte, vuole rappresentare la parte spirituale di ognuno di noi dove risiede la vera essenza dell’amore ,quello incondizionato ,basato sull’umiltà e la fiducia verso l’altro al quale gli innamorati , i promessi sposi, dovrebbero sempre ambire.Quella parte di ognuno di noi ,che aspetta solo di essere riscoperta e che può convincerti a credere, che tutto in amore è possibile…

Non mancheranno i segreti di stile , come ad esempio cosa scegliere per essere unici nel giorno più importante ,ma anche consigli sul viaggio di nozze perfetto ,come organizzare dalla A alla Z il matrimonio,i gioielli che ci valorizzano e tutto ciò che può essere utile per vivere al meglio il vostro matrimonio;per concludere ci sarà un’estrazione a premi riservata a tutte le coppie partecipanti all’evento.

Vi aspettiamo ad Eternal love perché coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno.



Per informazioni : 3346862589-3454314573

Si ringrazia:Divine del Sud,Avantario wedding ,Enza de Pinto-Proscenio,Renato acconciature,Patrizia Pisani,A proposito di viaggi di Lanotte Luigi,Luigi Discornia,La Maisonette,Love FM,Landriscina Editrice,Radiomia Bari.