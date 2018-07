Estate ad Apricena: tutti gli appuntamenti da luglio a settembre

È ripartita “Apricena E’…State 2018” e la nostra Amministrazione coglie l’occasione per augurare una buona estate a tutta la Cittadinanza, nel segno del divertimento”. Con queste parole il Sindaco Antonio Potenza e l’Assessore alla Cultura Anna Maria Torelli danno il via all’edizione 2018 di “Apricena E’…State” che anche quest’anno movimenterà, ogni serata, tanti luoghi della Città, sia del centro che della zona Sacra Famiglia, passando per Cava Tortorelli, serate che vedranno protagonista, la cultura, lo sport, l’arte, l’enogastronomia ed il divertimento. Una serie di proposte che daranno spazio ai talenti locali, alle tradizioni e all’intrattenimento, con alcuni eventi di grande spessore e rilievo per la nostra cittadina come – “L’inaugurazione di Corso Roma”, il salotto in Madrepietra della nostra Città, fiore all’occhiello della nostra Amministrazione, che si svolgerà dal 07 al 09 di Settembre – ricordano il Sindaco Antonio Potenza e l’Assessore Alla Cultura Anna Maria Torelli.

“Anche per l’edizione 2018 – sottolinea Torelli – nonostante le poche disponibilità di bilancio siamo riusciti ad offrire, in collaborazione con la “Città Che Vogliamo” e le varie Associazioni, un calendario variegato e ricco di iniziative che sapranno attirare persone anche da fuori Città, un cartellone ricco di eventi che da giugno fino a settembre, alcuni già tenutisi, che andranno incontro ai gusti più vari” “Il nostro obiettivo – ribadisce il Sindaco Antonio Potenza – non è solo quello di allietare le serate ad Apricena, ma di farlo guardando sempre alla sicurezza e all’incolumità dei nostri Concittadini, con particolare riguardo ai giovani offrendo quindi divertimento, senza i rischi che comporta il mettersi su strada in serate particolari come quelle estive”. Ringrazio il Vicesindaco Torelli, il Consigliere alla Spettacolo Ivan Augelli, la Città Che Vogliamo e tutte le associazioni apricenesi per l’impegno profuso alla collaborazione di “ Apricena E’ ….state 2018”. Auguro a tutti di poter godere in serenità delle iniziative proposte, conclude il Primo Cittadino.

