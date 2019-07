Estate Orsarese: 30 date e 50 eventi tra musica, sport e cultura

Più di 30 date fino a fine agosto, oltre 50 eventi con alcune importanti conferme, tra cui l’Orsara Guitar Festival, il Wild Fest e la Notte Bianca: è ufficiale il calendario degli eventi che animeranno l’estate di Orsara di Puglia.

Si comincerà venerdì 26 luglio, con il “Precompression Party 2019” che si terrà in via Vittorio Emanuele dalle ore 18. Dal 26 al 28 luglio, si svolgerà il FineConfine Festival: arte, trekking, sapori e musica per celebrare l’incontro tra Puglia e Irpinia sugellato dall’amicizia tra il “paese dell’Orsa” e Montaguto. Dal 27 al 31 luglio, il complesso abbaziale ospiterà l’Orsara Guitar Festival. Il 28 luglio, inoltre, alle ore 17 in Piazza Mazzini si svolgerà la premiazione del concorso Balconi Fioriti a cura dell’Avis. Giovedì 1 agosto, alle 9.30 del mattino, la tradizionale e suggestiva “Fiaccolata di San Nicola” con partenza dalla Grotta di San Michele. Dall’1 al 18 agosto, confermati anche gli appuntamenti con i tornei sportivi al Campetto comunale, mentre dal 4 al 12 si terrà la venticinquesima edizione della “Settimana Allegra” a cura della cooperativa OrsarArcobaleno. Venerdì 2 agosto, tornerà il Saggio di Danza del Centro Studi Danza di Maria Luisa Mescia, con uno spettacolo che si terrà alle ore 21 in Largo San Michele. Musica digitale ed elettronica il 3 agosto, a Torre Guevara, per il Wild Fest. Il 4 agosto, doppio appuntamento: Cinema per bambini, dalle ore 21, in via Vittorio Emanuele, e allo stesso orario Festa della Birra in Corso della Vittoria. A onorare i solenni festeggiamenti per la Festa Patronale della Madonna della Neve altri due eventi, entrambi in calendario il 5 agosto alle ore 21: in via Madonna della Neve, lo spettacolo di Santino Caravella; il bis per la Festa della Birra in Corso della Vittoria. Il 6, 7 e 8 agosto, con inizio alle ore 21.30, Piazza Mazzini per tre serate consecutive si trasformerà nel palco del Festival dei Monti Dauni con i concerti di Pasta Nera Jazz Project, Giuseppe Delre Quartet e Trio Celos y Tangueros. Il 9 agosto si continuerà con la grande musica di “Contaminazioni in Jazz”, dalle ore 21 nel meraviglioso scenario offerto dal Portone del Giudice.

Il 10 agosto, Orsara di Puglia sarà invasa da musicisti provenienti da tutta la Puglia per la terza edizione del Raduno Bandistico. A partire dalle ore 17, le bande musicali più importanti della regione percorreranno le strade della città con la loro musica e gli strumenti luccicanti.

LA NOTTE BIANCA. Uno degli eventi più attesi dell’Estate Orsarese sarà preceduto da una serie di spettacoli, appuntamenti col teatro, cinema per bambini e convegni. Il 14 agosto, sarà la volta della Notte Bianca: karaoke, concerti e dj set fino all’alba e in più luoghi del paese. L’appuntamento finale della Notte Bianca prenderà il via alle ore 23, nel parco di Via Oriani, e si protrarrà fino al mattino, grazie al ritmo del dj set live che terminerà all’alba. Sarà il prologo ideale per un Ferragosto che comincerà nel segno della cultura, con la presentazione alle ore 18, a Palazzo De Gregorio, di “Goodbye Irpinia”, libro scritto da Michele Pilla, e continuerà con il Karaoke in Piazza dalle ore 21. Tanti appuntamenti anche il 16 e il 17 agosto, prima di giungere al Corteo Storico Ursaria” in programma il 18 agosto, dalle ore 17, con partenza da Largo San Michele. Sempre il 18 agosto, per tutta la giornata, si svolgerà “Migliorarsi a piccoli passi”, evento che mette insieme moda, solidarietà e tanto divertimento.

L’IMPEGNO DEL COMUNE DI ORSARA. “Alcuni degli eventi più importanti”, ha spiegato il sindaco di Orsara di Puglia Tommaso Lecce, “sono il frutto di progetti che la Regione Puglia ha premiato per la loro validità con un rilevante finanziamento”. Due di quei progetti sono “Contaminazioni in Jazz” e “FineConfine Festival”, ma anche alcuni eventi già svolti in giugno sono stati sostenuti dalla Regione Puglia, vale a dire “Colors”, “Festa del Vino” e “Orsara in Fiore”. “Per questo motivo, è doveroso un ringraziamento alla Regione Puglia”, ha aggiunto il sindaco. “Tutti gli eventi dell’Estate Orsarese sono organizzati e sostenuti dal Comune di Orsara di Puglia e dalle diverse associazioni che hanno deciso, anche quest’anno, di impegnarsi per promuovere il paese”.