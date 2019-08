La GrandEstate del GrandApulia tra sport, shopping e divertimento

Aree gioco multisport con calcetto a 3, basket e volley a 2, un ampio spazio per giochi da tavolo, tornei di carte, scacchi e dama, aree sportive inclusive per disabili con calciobalilla e tiro con l'arco, una grande piscina di palline con scivoli e intrattenimento per tutti i bimbi. La GrandEstate del GrandApulia continua fino al 31 agosto, offrendo a chi resterà in città una valida alternativa per giocare, rilassarsi e divertirsi (regolamento e orari su www.grandapulia.it). Per chi avrà invece voglia di fare shopping, i negozi saranno sempre aperti dalle 10.00 alle 22.00, anche il giorno di Ferragosto, mentre per il cinema e l’area ristorazione l’orario si prolunga fino alle 24.00.

Tra un gioco, uno spuntino, un film ed un acquisto in uno dei 100 negozi del centro commerciale più grande di Puglia, si potrà anche ritirare, presso un apposito distributore gratuito, una poesia o un pensiero che il GrandApulia dedica ai suoi clienti per continuare a vivere l’anno pieno di amore inaugurato in occasione del concorso ‘GRANDAMORE GRANDAPULIA’, lanciato dal centro commerciale lo scorso mese di gennaio. Le promesse d’amore fatte durante il concorso hanno dato vita ad un LOVE WALL, un “muro di messaggi del cuore”, ben visibile all’ingresso del GrandApulia.

Ma quando arriva il Ferragosto, il pensiero va anche inevitabilmente all’inizio del nuovo anno scolastico e all’acquisto di tutto l’occorrente, soprattutto libri. Ecco perché, dopo il successo dello scorso anno, il Centro Commerciale GrandApulia ha pensato di rimettere a disposizione i propri spazi, consentendo ai propri clienti di disfarsi dei vecchi testi, dando vita ad un vero e proprio ‘Mercatino dei libri usati’ che sarà operativo nei seguenti weekend: 24-25 agosto, 31-1 settembre e 7-8 settembre.

Dar via i libri che non sono più utili e facilitarne il reperimento per altri è un metodo che funziona da sempre e che ora avrà anche un luogo comodo, dove stand gratuiti andranno a sostituire i classici bagagliai aperti e stracolmi di vecchi libri piazzati all’uscita dalle scuole. Il meccanismo è facilissimo. Basta chiamare gli organizzatori al numero 349.8588751 e prenotare il proprio spazio gratuito (fino ad esaurimento posti).