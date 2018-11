“Vieni a scoprire la natura più bella della Capitanata”: escursione sul Sentiero Calarossa

La Torre Calarossa fu costruita nel 1569 durante il rafforzamento di difesa delle coste dell'Adriatico meridionale ad opera del viceré spagnolo don Pedro di Toledo. Attualmente è ridotta ad un rudere: sono ancora visibili due pareti imponenti, quella rivolta a Nord e quella rivolta a Ovest. Il toponimo è probabilmente dovuto al carattere morfologico della costa, con scogli dall'alta percentuale di ferrite, componente ferrosa che conferisce alla pietra il colore rossiccio. Nessun documento parla nello specifico di questa torre, fatta eccezione per uno schizzo del 1594 ad opera del Gambacorta.

È conosciuta come una torre a tre caditoie (quindi più piccola della vicina Torre Mileto) e viene citata come tale anche in qualche autorevole saggio sulle torri costiere del Gargano anche se dati di recenti rilievi e misurazioni, sviluppano una ricostruzione della torre, che risulta essere a cinque caditoie.