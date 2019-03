Nella meravigliosa cornice del Lago di Lesina organizziamo una giornata dedicata al contatto con la natura e le sue incantevoli meraviglie

Escursione in Laguna – Gargano in Digital Frac

Nella meravigliosa cornice del Lago di Lesina, completamente ridisegnata negli ultimi anni a favore della massima fruibilità, organizziamo una giornata interamente dedicata al contatto con la natura e le sue incantevoli meraviglie. L'escursione a bordo lago inizia alle 10.00 e avrà come principale attività, l'osservazione della fauna selvatica presente in Laguna. Con l'ausilio di una guida scopriremo le specie presenti.

In laguna si contano 200 specie, di cui 69 presenti per necessità riproduttive. Presenti, tra le specie più famose, Sterna gambenere, il Gabbiano roseo, il Cavaliere d'Italia, il Germano, Martin pescatore, Alzavole e Folaga.

Seguirà una degustazione di prodotti tipici locali. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria fino ad un massimo di 30 partecipanti.

Evento organizzato da One Eventi in collaborazione con inPuglia 365 - Puglia Promozione #weareinpuglia #inpuglia365 #oneeventi #lagodilesina

Info 347.2221429 www.garganoindigitalfrac - garganoindigitalfrac@libero.it

