Un trekking sulla costa dei trabucchi del Gargano per i nostalgici dell'estate

Di lasciarci quest'estate non ne vuole proprio sapere e anche la scorsa domenica ha visto le spiagge affollarsi per godere delle piacevoli temperature.

Ma se cercate una maniera alternativa di vivere il mare ecco che in soccorso arrivano le guide turistiche dell'Hardcore Gargano Trekking, l'itinerario previsto per domenica 22 settembre sulla costa tra Peschici e Vieste.

Con i camminatori partecipanti ci saranno una guida naturalista, un geologo e una guida turistica a raccontare la ricchezza e la varietà di questo pezzo di Gargano sconosciuto ai più.

Un modo per andare oltre la sola spiaggia pur godendo appieno i paesaggi del mare, anzi conoscendone più a fondo le caratteristiche come le piante della macchia mediterranea, beni culturali quali torri e siti archeologici, i segreti delle rocce come fossili o singolari formazioni calcaree.

Il percorso, sempre affacciato sul mare, è molto suggestivo dal punto di vista paesaggistico, adatto a chi ama nutrire gli occhi di bellezza senza disdegnare l'attività fisica e, perché no, un bagno di fine estate.

Per informazioni e iscrizioni potete chiamare il numero 3931753151

