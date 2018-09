30 anni dall'uscita di “V per Vendetta”: al Daunia Comics & Games una 'Escape Room' ispirata al fenomeno Anonymous

A 30 anni dall'uscita della graphic novel “V per Vendetta” al Daunia Comics & Games verrà celebrato l’evento con una Escape Room ispirata alla maschera di Guy Fawkes e al fenomeno Anonymous. Questa volta però, lo scopo sarà quello di salvare il mondo dagli attacchi degli attivisti del movimento impedendo loro di far esplodere il Parlamento inglese e salvare il mondo da un attacco globale.

Il programma del Daunia Comics & Games



Tutto questo risolvendo una serie di enigmi presenti all’interno dell Escape Room allestita per l’occasione; 10 metri quadri intrisi di indizi e skills realizzati da escaperoomshop.it, una piccola realtà del Sud che si occupa della costruzione di Escape Room a livello internazionale.

Chi vorrà partecipare avrà a disposizione 30 minuti e, lavorando in gruppo, tentare di portare a termine la missione. Ma il gioco non si svolgerà solo all’interno della stanza perchè, per entrarci, dovrete risolvere gli enigmi presenti all’interno dei padiglioni della fiera e trovare il codice di accesso della room ed altri elementi che vi aiuteranno nella missione.