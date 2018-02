Oltre 1200 pazienti seguiti dal centro 'Epilessia' dei Riuniti (pronti ad accendersi di viola)

Il Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia, coordinato dal Dr. Giuseppe d’Orsi, della Struttura Complessa di Neurologia Universitaria, Direttore Prof. Carlo Avolio, del Dipartimento di Neuroscienze, Direttore Dott. Ciro Mundi, del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia partecipa alla Giornata Internazionale dell’Epilessia prevista per lunedì 12 febbraio 2018.

Quest’anno la Giornata, organizzata dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE), società scientifica che riunisce in Italia i medici di branca neurologica che si occupano di epilessia, pone l’attenzione sull’importanza della corretta assistenza del paziente durante la crisi epilettica convulsiva. Lo Slogan scelto per il 2018, infatti, è “Non aver paura della crisi sapendo cosa fare”.

Alle ore 18.00 di lunedì 12 febbraio il quinto piano del palazzo a vetri del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, sede del Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia, si accenderà per tutti i suoi i pazienti di viola, riconosciuto a livello mondiale il colore dell’epilessia per l’assonanza con la lavanda, fiore associato alla solitudine e quindi all’emarginazione che spesso vivono i pazienti affetti da questa patologia.

“Queste iniziative sono utili in quanto servono non solo a fornire corrette informazioni cliniche, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia neurologica come l’epilessia, frequente ma poco conosciuta e talvolta accompagnata da pregiudizi” – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico di Foggia, Dott. Vitangelo Dattoli.

Il Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia della Struttura Complessa di Neurologia Universitaria degli “Ospedali Riuniti” ha organizzato, inoltre, nel pomeriggio di sabato 10 febbraio un incontro informativo con società sportive, scuole e cittadinanza presso l’Auditorium delle Clarisse di Monte S. Angelo e nella mattinata di sabato 24 febbraio un incontro con i pazienti e i familiari affetti da epilessia presso l’Auditorium “Trecca” dell’Ordine dei Medici di Foggia.

Sulla gestione della crisi epilettica, il Centro Epilessia della Struttura di Neurologia Universitaria ha pubblicato di recente uno studio che ha permesso di valutare l’effettiva gestione della crisi epilettica convulsiva da parte di operatori sanitari, medici e infermieri, coinvolti nelle urgenze-emergenze e di svelare l’errata gestione clinica-terapeutica dell’urgenza epilettologica. “Pratiche mediche errate – commenta il Dott. Dr. Giuseppe d’Orsi - evidenziano la necessità di una adeguata formazione del personale sanitario coinvolto nella gestione delle urgenze neurologiche e, in particolare, epilettologiche”.

Dal 2010, il Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia della Struttura Complessa di Neurologia Universitaria segue oltre 1200 pazienti provenienti da tutte le province della Puglia e dalle regioni limitrofe, è riconosciuto come centro medico LICE ed ha in corso tre principali percorsi diagnostici e di collaborazione con il Centro per la Chirurgia dell’Epilessia dell’Ospedale Niguarda di Milano, con la Genetica Medica di S. Giovanni Rotondo e con il Centro Epilessia della ASL Bari.