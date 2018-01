Epifania con il sorriso agli Ospedali Riuniti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Una Giornata all’insegna dell’allegria e del servizio: questo ha rappresentato il 6 gennaio 2018 per i soci del Leo Club Foggia “Umberto Giordano”, della Misericordia di Orta Nova e dell’Avis di Orta Nova, che, attraverso alcune delegazioni, hanno distribuito giocattoli ai pazienti dei reparti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Una collaborazione consolidata nel tempo quella tra le tre associazioni che condividono numerosi obiettivi umanitari, tra i quali spicca, indubbiamente, quello di donare un sorriso a chi fronteggia ogni giorno difficoltà e sofferenza. Il contributo del Leo Club Foggia “Umberto Giordano” ha avuto inizio in data 5 gennaio con una raccolta fondi intitolata “GiocattoLeo”: l’evento, fortemente sostenuto dalla Presidente dell’Umberto Giordano Dalila Campanile e dalla delegata al tema cancro infantile del Distretto Leo 108 AB Nicole Morrica, ha ospitato le delegazioni del Lions Club “Umberto Giordano” e, naturalmente, della Misericordia di Orta Nova e dell’Avis di Orta Nova. Collaborazione e condivisione sono state le parole d’ordine di questa iniziativa che ha donato gioia e immensi sorrisi ai piccoli pazienti che hanno accolto con entusiasmo la simpaticissima Befana, impersonata da un socio della Misericordia di Orta Nova, che si è occupata personalmente della consegna dei pacchetti. Non sono mancate grandi emozioni per tutti i soci presenti. Nicole Morrica Segretario Leo Club Foggia “Umberto Giordano” Delegato Cancro Infantile Distretto Leo 108AB