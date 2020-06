A Foggia Enzo si diploma a 76 anni. E non finisce qui: il suo prossimo obiettivo è la laurea

Con lo scopo di combattere la solitudine, il signor Enzo Talia, dopo ben 3 anni di studio, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di diplomarsi all’istituto tecnico di Foggia Altamura-DaVinci frequentando il corso serale.

Il signor Talia, 76 primavere, ringrazia tutti i suoi compagni di classe che lo hanno supportato pazientemente e tutto il corpo docenti che lo ha aiutato durante il corso degli studi.

Non pago di questo obiettivo, il signor Enzo proseguirà i suoi studi all’università. Questo vuole essere un segnale per tutti gli anziani di non fermarsi mai.