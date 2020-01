Enopolio Daunio: avviso ai soci per tesseramento 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 2020 inizia con un pensiero rivolto ai soci che nel 2019 hanno dato fiducia al nostro progetto culturale. Abbiamo infatti deciso che entro il 31.01.2020 il rinnovo della tessera associativa sarà di €15. Dopo tale data, e per tutti coloro che vogliono tesserarsi per la prima volta, il contributo associativo è di 30 euro. La segreteria sarà aperta dalle ore 17 alle 20, da lunedì a sabato. Perché diventare nostro socio? Innanzitutto: siamo esclusivi. All’Enopolio Daunio, l’Associazione Culturale Per Aspera ad Astra mette a disposizione dei suoi associati sei spazi tematizzati: una sala enoteca dove degustare esclusivamente vini della Daunia; una tea room dove degustare tè, tisane e infusi di altissima qualità; una biblioteca dove poter prendere in prestito gratuitamente i libri desiderati; una sala politeama che, all’occorrenza, si trasforma in: spazio coworking, sala espositiva per mostre, sala concerti, aula formazione, sala proiezione video, spazio teatrale; una sala musica (work in progress); una terrazza panoramica. Tanti servizi da offrire Con la tessera gli associati hanno la possibilità di fruire di alcuni servizi esclusivi: coworking; consulenza in comunicazione, marketing e relazioni esterne; consulenza sui vini e servizio sommelier; residenza d’artista; affitto sale per mostre fotografiche o d’arte; affitto sale per ricorrenze (incontri aziendali, compleanni, reunion tra amici, addio al celibato/nubilato, lauree, etc); formazione professionale; consulenza e progettazione per bandi pubblici; nursery (con postazione per allattare, scalda biberon/pappe, tappetino per il cambio pannolino). Con la tessera avrete diritto a promozioni e sconti presso attività commerciali convenzionate: a breve la lista dei nostri partner. Come associarsi Diventare socio è semplice. Puoi recarti presso la nostra segreteria da lunedì al sabato, dalle ore 17 alle 20. Puoi anche versare la quota con bonifico intestato a Associazione Culturale Per Aspera ad Astra IBAN IT16Q0558478630000000012206 con oggetto “Rinnovo Tessera associativa 2020_Nome Cognome”, con un contributo di 15€ entro il 31.01.2020 se già socio nel 2019; oppure “Tessera associativa 2020_Nome Cognome”, con contributo di 30€ se al primo tesseramento.