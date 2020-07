Come in un film, omaggio-spettacolo a Morricone: le sue musiche in filodiffusione tra le vie e le piazze di San Severo

Per ricordare il grande Maestro l'Amministrazione Comunale, su iniziativa del sindaco Francesco Miglio e dell’assessore alla Cultura Celeste Iacovino, in collaborazione con il Maestro Antonello Ciccone, ha eseguito con il sistema della filodiffusione presente in molte strade e piazze cittadine, le musiche sue più famose.

La fama mondiale a Morricone come compositore, gli è stata data dalle musiche prodotte per il genere del western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi dal calibro di Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è Nessuno e la Trilogia del tempo. Nel 2007 Morricone ha ricevuto il premio Oscar alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film”. Il 28 febbraio 2016 ha ottenuto il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight.