'Enjoy the architecture': successo per la 'Corfone and partners' nella manifestazione 'Open! Studi aperti'

Venerdì 18 maggio 2018, in occasione dei primi cinque anni della fervente attività progettuale, il team dello studio d'architettura - CORFONE+PARTNERS ha aperto i propri Studios per celebrare insieme alla cittadinanza del territorio foggiano l'evento, aderendo all'iniziativa di tutti gli studi di architettura italiani per far conoscere il mondo di questa meravigliosa professione agli appassionati e incuriositi da questo mondo che concretizza i sogni in progetti. L'evento si è svolto a partire da Piazza Del Lago proseguendo all'interno dell'atelier progettuale di Via Bruno 24 offrendo un lauto buffet e permettendo agli amici presenti in studio di intrattenersi con performance musicali attraverso suggestivi scenari multimediali. Numerosi gli sponsor presenti.

La cittadinanza ha partecipato attivamente, palesando i propri consensi e la propria stima, per la presenza di una realtà come gli studi di CORFONE+PARTNERS sul territorio dimostrando anche in una realtà lavorativa più ostica, come quella foggiana, che la caparbietà e l'ostinazione sono capaci di portare i propri frutti concreti se si lavora con entusiasmo e professionalità per perseguire un obiettivo. CORFONE+PARTNERS continua a toccare i cuori della gente attraverso la suggestione che nasce dall'ammirazione per ogni loro progetto perseguendo in concretezza lo slogan 'Lo scopo dell'architettura è commuovere". L'emozione architettonica risuona dentro di noi come armonia poiché il compito dell'architetto è'immaginazione creatrice, bellezza e libertà delle scelte.

