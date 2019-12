Torna ‘End Polio Now’, la raccolta fondi del Rotary Club 'Umberto Giordano' da destinare all'acquisto dei vaccini

È una delle più prestigiose campagne di sensibilizzazione: la “End polio now” - promossa dal Club Rotary Umberto Giordano e sostenuta dal Rotary international - torna in piazza sabato 7 dicembre 2019 per portare a segno un ulteriore e ambizioso obiettivo: la definitiva eradicazione della Poliomelite, purtroppo ancora presente in alcune parti del Mondo. Dopo aver contribuito a debellare un ceppo in Afghanistan, il Club foggiano è ora impegnato nell’acquisto di nuovi vaccini da distribuire in Kenia dove, al momento, sono attivi ancora 18 focolai.

Per questo motivo, sabato i soci del Club di servizio foggiano saranno in corso Vittorio Emanuele - dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00 - per raccogliere fondi destinati alla lotta contro la grave malattia infettiva.

“Il nostro desiderio è proteggere tutti i bambini dell’Africa dalla poliomelite e sconfiggere questa malattia, ma per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti”, è l’invito di Nicola Cintoli, Presidente del Rotary Club Umberto Giordano.

A fronte di una donazione di 10 euro, il Club distribuirà una borraccia in acciaio. Sarà, così, l’occasione per raggiungere contemporaneamente due obiettivi: tutelare l’ambiente contribuendo attivamente alla lotta contro la plastica monouso e “Salvare la vita” come recita il claim della campagna “End polio now”.

I soci invitano la città di Foggia a partecipare all’iniziativa: in concomitanza delle festività natalizie è un piccolo dono dallo spirito solidale.