Foggia vince il titolo di campione italiano di 'Cuochi di Classe'

La Puglia con la squadra dell’Ente di Formazione ENAC Puglia, nel progetto ACA (Apulia Chef Accademy) , progetto per valorizzare la formazione professionale gratuita, finanziata dal Programma Regionale PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, nei settori Agroalimentare e Gastronomico, con la supervisione della didattica curata da Istituto Eccelsa, ente leader nell’Alta Formazione nel settore gastronomico, rivolto ai giovani tra i 17 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono iscritti ad altri corsi di formazione (NEET), appassionati del mondo food con la voglia di trasformare la propria passione ed aspirazione nella professione di cuoco, pasticcere e pizzaiolo, vince e convince in quel di Argenta in provincia di Ferrara.

Argenta, ospita da anni il campionato italiano di Cucina rivolto agli istituti professionali e per i servizi di enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di tutta Italia.

Il campionato, denominato, cuochi di classe, giunta alla IV edizione, si è svolto dal 6 all’8 settembre. Inserito nella manifestazione Oro d’Argenta, parte integrante della Fiera d’Argenta, rappresenta una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti a livello regionale con lo scopo di valorizzare i giovani che decidono di intraprendere la professione di cuoco, quale ruolo primario di promozione del territorio attraverso i suoi prodotti d’eccellenza. Incontro tra giovani, chef stellati, giornalisti, per celebrare l’esaltazione del talento. Unire a tavola 6 istituti professionali provenienti da diverse regioni italiane e porli in competizione per favorire da subito la voglia e la capacità di competere con il principio principe della lealtà e della unicità.

Tutto questo è stato indiscutibilmente tradotto in gara dalla squadra dell’ENAC, che ha gareggiato grazie alla rete ormai indissolubile che Costanzo Cascavilla, docente progettista già sindaco di San Giovanni Rotondo, ha tessuto con Maurizio Varriano dei Borghi d’Eccellenza, con la rete dei Borghi della Salute di Marco Tagliaferri e della Fondazione Popoli e Terre Rurali, leader della candidatura Unesco della transumanza.

Una scommessa diventata realtà, che ha già posto le basi per un altro grande progetto in presentazione il 13 settembre presso la sede della Provincia di Foggia che vede ancora partner l’Ente di Formazione con il suo direttore Dario Palma, entusiasta della vittoria unitamente agli alunni accompagnati dallo chef Giuseppe Demonte, professionale ed indiscusso artefice della vittoria finale grazie ad un piatto unico, colorato, dal gusto intenso e che sposa mare e monti del Gargano con ingredienti tipici quali la mandorla, il pesce, il peperoncino.

Una vittoria che non ha sorpreso la giuria capeggiata da Andy Luotto, amante della cucina pugliese. Un Andy Luotto che nel decretare il vincitore ha tessuto parole di lode ed apprezzamento coinvolgendo tutti i partecipanti ad un corale plauso ed ad un arrivederci al Cous Cous Festival , tappa di arrivo per la squadra vincitrice. Unanime il giudizio che ha visto, oltre al presidente della giuria, chef ed esperti del settore, di caratura internazionale, sia in campo professionale che in campo giornalistico, assegnare oltre la vittoria nella manifestazione, il premio per il miglior impiattamento, sempre alla squadra dell’ENAC di Foggia.

Una soddisfazione che rappresenta il coronamento di un duro lavoro di preparazione alla gara e che rende onore alla città di Foggia ed all’intera Puglia e con un pizzico di orgoglio, anche a quella parte del Molise che unisce a mezzo della Transumanza e dei Tratturi, due regioni che hanno in comune storia, tradizioni, passioni e genti.