Il grande esordio di Carmine Padula: il primo brano del compositore apricenese, cantato da Emma Marrone

Si chiama ''Sei Come Me'' e tratta la tematica della diversità, la prima canzone di Carmine Padula. A darle voce è una tra le cantanti più amate del panorama italiano e non: Emma Marrone, che ha accettato subito con entusiasmo di partecipare a questo progetto, per lanciare un messaggio positivo in società che spesso vede la ''diversità'' come un debolezza e non come un altro punto di vista, forse migliore.

''È una grandissima emozione sentir cantare da Emma la mia prima canzone in assoluto. - dichiara Padula - La diversità è un tema che ho particolarmente a cuore e spero che in una società così attenta e sensibile come la nostra si possa abbattere anche questo ''muro'' che purtroppo c'è. Ringrazio di cuore Emma per questo gesto di grande sensibilità.''

La canzone, prodotta da Viola Film, vede come autore del testo il regista Giacomo Campiotti ed è in piena sintonia con ''Ognuno è Perfetto'', la fiction in onda da domani in prima serata su Rai 1 che ha come protagonisti un gruppo di ragazzi con sindrome di down la cui regia è proprio di Campiotti e la colonna sonora di Padula.