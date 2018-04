Maria De Filippi risponde "presente": che bello il regalo di Pio e Amedeo a Michele

Dissacranti, volgari, scrocconi, ma anche campioni di umanità. Pio e Amedeo sono così. Burloni fino all’inverosimile, che però non perdono il contatto con la realtà e con tematiche importanti, affrontate con la loro proverbiale verve. E se tra un viaggio e un altro, tra una stanza d’albergo pagata da altri e una cena di lusso scroccata al vip di turno, interpretano un personaggio, diventano semplicemente se stessi quando invece c’è da guardare a chi ha bisogno, oppure esaudire il desiderio di un amico speciale.

La terza puntata della terza edizione di ‘Emigratis’ non è stata solo urla, risate (e l’indignazione dei palati fini), apprezzamenti coloriti alle rappresentanti del gentil sesso, tifo da stadio per le ragazze della spada femminile, o una danza con Gianluca Vacchi al ritmo di ‘Trapanarella’, ma anche grande umanità e capacità di commuovere.

Era già accaduto nella puntata della scorsa settimana, con il calendario trash realizzato insieme a Fedez e Chiara Ferragni, i cui proventi verranno destinati al reparto di pediatria della Casa Sollievo della Sofferenza; nella puntata andata in onda ieri, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Autismo, il protagonista assoluto è stato Michele, un ragazzo autistico foggiano. Giunto dalla Capitanata a Los Angeles in compagnia del tutor Luca, con l’ambizioso obiettivo (di Pio e Amedeo, naturalmente) di aiutare i due ‘scrocconi’ a sbancare al Casinò di Las Vegas sfruttando le straordinarie abilità di calcolo come Dustin Hoffman nel film ‘Rain man’, Michele ha trascorso alcuni giorni all’insegna del divertimento più assoluto, tra un giro in auto in una pista di Formula 1 e una gara di basket Nba dell’amico Gallinari allo Staples Center di Los Angeles, passando per le coccole delle ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, e dell’attrice Nadia Lanfranconi.

Le coccole e l’esigenza di fare l’appello dei presenti nei momenti di intensa felicità, gli aspetti che contraddistinguono il carattere di Michele. Ma c’era un piccolo grande desiderio che il ragazzo coltivava da sempre: ricevere le coccole e il ‘cavalluccio’ niente po’ po’ di meno che da Maria De Filippi. Detto fatto: grazie alla complicità di due ex concorrenti di ‘ Uomini e donne’ incontrati a Miami, Pio e Amedeo hanno esaudito il sogno di Michele, che ha incontrato la ‘regina della tv’ e ricevuto coccole e abbracci tra la commozione dei due comici e della stessa conduttrice di Amici. Immediato il commento sulla pagina Instagram dei due: “E’ stato un bel viaggio che non dimenticheremo. Lasciatecelo dire con le parole di Michele… CHE BELLO!”.