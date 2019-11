Elia Fongaro arriva a Foggia ospite della pasticceria del Maestro Massimiliano Battaglini

Il 5 dicembre alle ore 19.00 presso la pasticceria di Foggia – Battaglini, ci sarà un evento unico ed elegante da non perdere: ospite Elia Fongaro. Durante la serata ci sarà un’imperdibile degustazione del delizioso panettone artigianale preparato dal maestro pasticcere Massimiliano Battaglini affiliato Federazione Cooking Show. Il Maestro Battaglini sarà lieto di far degustare le sue sei tipologie di panettone, rigorosamente artigianali abbinate con un meraviglioso calice Cuvée biologico della cantina 60Passi, (azienda agrigola La Dogana).

Ospite d’eccezione della serata Elia Fongaro, noto velino di Striscia la Notizia ed apprezzato modello, conosciuto soprattuto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Partnership la sartoria Fumarola che sarà impegnata nel vestire il gradito ospite Elia ed il Cavaliere dei Vip Michele Cutro sul redcarp direttamente da Locorotondo il direttore Cesare Fumarola. Inoltre sarà presente la junior Chef dell’Istituto Einaudi Grieco di Foggia.

L’evento sarà curato dal Cavaliere dei Vip Michele Cutro sotto il patrocinio del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, cavalieri di Malta O.S.J. , nella reggenza magistrale del Principe protettore S.A.R. Don Thourbiom Paternò Castello di Carcaci e di Aragona. Il tuor culturale continua il suo percorso sempre per la città di Foggia, e far apprezzare le eccellenze del territorio pugliese, attraverso la ricerca di professionisti dell’arte culinaria pasticcera.

Alcuni mesi fa Massimiliano Battaglini è stato designato dell’importante e prestigioso titolo di Maestro di Pasticceria, rilasciato dalla Federazione Cooking Show in partenship con l’Officina della Sana Alimentazione, rappresentata dalla “Dottoressa “ Loretta Dichiara:" L’alimentazione è un preziosissimo strumento di salute, informare e sensibilizzare i cittadini sulle problematiche legate ad una cattiva alimentazione quotidiana, può aiutare a mantenersi in forma all'interno delle mura domestiche ", percorso di educazione alimentare nato nel 2014.

Un grande riconoscimento per il foggiano e per la sua pasticceria, un luogo in cui tradizione e innovazione si mescolano tra loro danno vita a deliziose creazioni apprezzate da tutti, anche dai palati più esigenti. Il Battaglini è stato accompagnato dal Cavaliere dei Vip Michele Cutro, al cospetto del Maestro Pasticcere per eccellenza Inginio Massari, re della pasticceria italiana anche nel mondo, il quale ha dato il suo benestare al Battaglini per la sua cura, professionalità, ingredienti usati e ricerca di alimenti salutari.