Torna Expandere: l'undicesima edizione, dedicata a Imprese e trasformazione digitale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà il prossimo 13 dicembre, presso la Pinacoteca e Biblioteca Comunale di Lucera, in un format completamente rinnovato, l’XI edizione di Expandere. Questa edizione dell’annuale evento di Compagnia delle Opere Foggia avrà come titolo “La trasformazione digitale delle imprese: Sfide e Opportunità” e sarà fortemente orientata ai temi dell’innovazione e della digital transformation, con un focus sulle tecnologie abilitanti previste dal piano Impresa 4.0. Un fitto programma di intereventi, workshop e appuntamenti, che consentiranno a tutti i partecipanti di approfondire il tema della trasformazione digitale sia dal punto di vista culturale, organizzativo e manageriale, sia dal punto di vista produttivo, commerciale e logistico. Esperti, case histories, fornitori di tecnologie saranno a disposizione per fornire conoscenze e strumenti per affrontare le sfide e le opportunità che la nuova era digitale pone.

Sarà anche l’occasione per incontrare le aziende presenti e i consulenti per l’innovazione attraverso un’agenda di appuntamenti in una vera e propria attività di brokeraggio tecnologico, organizzata in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Foggia. Sarà l’occasione per approfondire tecnologie come la blockchain, l’internet delle cose (IOT), la realtà virtuale, la manifattura additiva, la cybersecurity e tante altre. Per iscriversi basta andare su http://www.cdofoggia.it/expandere-2019/ Per informazioni 0881 331493. Di seguito il programma dell’evento.

PROGRAMMA • ore 9.00 Accredito partecipanti • ore 9.30 Apertura lavori, Francesco Facciolongo, Presidente Cdo Foggia. Saluti, Fabrizio Abate, Vice Sindaco Città di Lucera Fabio Porreca, Presidente Camera di Commercio di Foggia Stefano Di Rosa, Direttore Generale Parco Scientifico Technoscience San Raffaele “Digital transformation: comprenderne il significato per generare valore” Prof. Emanuele Frontoni, Docente di Fondamenti di Informatica e Computer Vision Università Politecnica delle Marche Dott. Fabio Fraticelli, Ricercatore in Organizzazione aziendale Università Politecnica delle Marche “Cambiamenti in atto! Come la trasformazione digitale sta cambiando la mia azienda”: - L’utilizzo della Blockchain nella filiera agroalimentare – Federico Mobrici, Contratto di Rete “Pelato in Rete” – Fondazione Felice Chirò - Comunicare oggi, comunicare in digitale – Luisa Buonpane, Comunica Creative Company - Innovarsi mantenendo le proprie radici – Augusto De Benedictis, BCC San Giovanni Rotondo - La digitalizzazione per l’affronto dei mercati esteri – Marco Cherubini, Cribis D&B - • ore 11.30 Coffee break • ore 11.45 Tecnologie abilitanti Industria 4.0: quali opportunità derivano dall’introduzione in azienda.Elevator pitch di presentazione delle principali tecnologie abilitanti a cura di esperti del settore. • ore 13.00- 14.00 Light lunch e visita guidata degli Scavi di San Giusto e della Biblioteca e Pinacoteca • ore 14.00 – 15.30 Brokeraggio tecnologico e btob • ore 15.30 – 17.00 Workshop Lab “Tecnologie innovative per la trasformazione digitale: come costruire il proprio digital transformation plan”, guidato dal Emanuele Frontoni, Docente di Fondamenti di Informatica e Computer Vision Università Politecnica delle Marche. • ore 17.00 Chiusura dei lavori