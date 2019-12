E' già vita! Quel momento in cui non uccidere diviene regola naturale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà, a Foggia, Giovedì 19 Dicembre 2019, alle ore 17.30, presso la “Sala Mazza” del Museo Civico, sito in via Arpi, una conferenza, trattante il fenomeno dell’aborto. Si cercherà di delineare i contorni etimologici, eziologici, bioetici, giuridici e contestuali, intorno ai quali si articola e si sviluppa la fenomenologia e la pratica abortiva. Si evidenzieranno i paradossi, di natura logica e semantica, che coinvolgono ed abbracciano il concetto di laicità e religione.

Saranno visionate e spiegate delle immagini, che sono eloquenti ed inequivocabili nel descrivere tale procedura abortiva. E non si lascerà spazio al tentativo, prima teorico e poi pratico, secondo il quale sia possibile condurre una vita senza valori, dal momento che il disvalore è esso stesso un valore. Ci troviamo in una società, in una specifica e determinata società, e tutte le società sono costituite, intrinsecamente, da cultura, tradizioni e coscienza. Modererà la conferenza, intervenendo oltremodo, l’Avv. Raffaele Di Mauro, Presidente Commissione Politiche Socio-Culturali del Comune di Foggia. Porteranno il proprio saluto istituzionale il Dott. Franco Landella, sindaco del Comune di Foggia e la Dott.ssa Anna Paola Giuliani, Assessore alla Cultura del Comune di Foggia. Introdurrà, motivando la scelta della tematica, il Prof. Andrea di Napoli, Presidente del Centro Culturale Visioni. Interverranno la Prof.ssa Caterina di Napoli, docente di Filosofia e Storia ed il Dott. Gianluca Martone, giornalista.