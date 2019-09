L'Athenaeum Tour fa tappa a Bologna. Insieme ad Andrea e Valentina de La Cucina del Fuorisede anche la foodblogger Valentina Previdi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dopo la pausa estiva è ripreso il viaggio dei foodblogger Andrea e Valentina Pietrocola in giro per gli atenei italiani per capire come “funziona” la pausa pranzo degli universitari. Oggi, martedì 24 settembre, l’Athenaeum Tour - evento organizzato da FoodLink, il network di idee intorno al cibo, sostenuto da Granoro (main sponsor), con la collaborazione di Flixbus Italia e Kia Car Lisi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia - ha fatto tappa a Bologna. All’appuntamento emiliano ha preso parte anche la foodblogger Valentina Previdi (Profumo di cannella e cioccolato), dispensando agli studenti consigli e ricette. “A Bologna ci siamo divertiti molto. Il Tour ha registrato grande entusiasmo e partecipazione, in meno di un’ora abbiamo esaurito la campionatura di pasta a disposizione. A Bologna ci sono tanti studenti provenienti da ogni parte del mondo che amano la pasta, soprattutto quella integrale. A dimostrazione che è sempre maggiore l’attenzione ad un’alimentazione equilibrata”, racconta Valentina Pietrocola de La Cucina del Fuorisede. Domani, mercoledì 25 settembre, sarà la volta di Milano. Come sempre gli studenti riceveranno in omaggio pacchi di pasta Granoro - penne rigate della Linea Biologica e chitarra della Linea Dedicato - e buoni sconto Flixbus da utilizzare durante i viaggi che accomunano gli studenti fuorisede. Dopo le due tappe al nord si tornerà al sud, con la data in programma mercoledì 2 ottobre a Salerno. Media partner dell’Athenaeum Tour sono: Saygood, Pop Corn, Radio Nova Ions, FacceCaso, PR Communication.

