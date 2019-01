Dopo i giorni della merla, alla Riobo si disegna con lo Scazzamurello

Foggia-Carnevale e giorni della merla saranno incorniciati dal fatidico folletto. Con l’arrivo o forse la conclusione del freddo invernale alla libreria RioBo, il calore e l’avvio di un nuovo anno fumettistico saranno promossi dal nuovo “Impariamo a disegnare con lo Scazzamurello” edito da Claudio Grenzi Editore(2019) e rappresentato dall’illustre fumettista foggiano Alessandro Croce, noto per le precedenti edizioni dello Scazzamurello, che ha riscontrato un prestigioso successo in qualsiasi istituto di ordine e grado della Capitanata, e le colorazioni di Lucia Bonfitto, vantaggiosa collaboratrice. Il folletto incontrerà i bambini dai 6 ai 10 anni mercoledì 6 Febbraio c.a., alla libreria Rio.Bo di Via Giacomo Matteotti 74 alle ore 18:00 dove, all’interno del worshop, verrà presentato il “Piccolo vademecum per aspiranti fumettisti” per chiunque voglia viaggiare attraverso la bellezza della nona arte.. Ultimamente l’artista foggiano sta coordinando , assieme ai disegnatori Pio Siliberti e Manuel De Florio, un adattalento a fumetti di un famoso romanzo di Stephen King sulle pagine della rivista online SBAM! Comics. Per scoprire quale, basta scaricarla da www.sbamcomics.it.



Per informazioni e prenotazioni

Libreria per bambini e ragazzi Rio.Bo

Via Giacomo Matteotti 74

71121 Foggia(FG)

0881022509

Fb:@riobolibreria

