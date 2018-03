A Lucera, Vieste e Foggia: il nuovo appuntamento di Musica Civica dedicato al tema della violenza sulle donne

Il Teatro Garibaldi di Lucera ospiterà Sabato 10 marzo, con inizio alle ore 21,00, uno spettacolo innovativo imperniato sul drammatico tema della violenza sulle donne.

L’evento, dal titolo “Donne che non si arrendono” – inserito nel Cartellone della IX Edizione di Musica Civica allestito dalla direttrice artistica Gianna Fratta - prevede una prima parte imperniata sulla conversazione di Alessia Sorgato, avvocato cassazionista specializzata in diritto penale, la quale – partendo da episodi realmente avvenuti nel corso degli anni – racconta quello che succede quando una donna decide di denunciare la propria storia.

Nella seconda parte dello spettacolo gli attori Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso recitano brani tratti dalle opere di Giovan Battista Basile, Fëdor Dostoevskij ed autori vari adattati da Stefania Benincaso. La recitazione dei due attori è inframmezzati da musiche di Halvorsen, Astor Piazzolla e autori vari eseguite dal vivo dall’Ensemble Musica Civica. Lo spettacolo andrà poi in scena domenica 11 marzo alle 11 al Cineteatro Adriatico di Vieste e alle 18 al Teatro Giordano di Foggia.

Lorenzo Flaherty, attore teatrale, televisivo e cinematografico, ha interpretato numerose fiction, tra cui Piazza di Spagna, Passioni e La dottoressa Giò. Ha raggiunto l’apice del successo con le serie tv “Distretto di Polizia”, “Incantesimo”, “R.I.S.” e “Delitti imperfetti” dove interpretava il ruolo del capitano Riccardo Venturi. Nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. Attualmente è in onda su Canale 5 la fiction “Furore 2”.

Stefania Benincaso, laureata con 110 e lode in Arti e Scienze dello Spettacolo, ha debuttato in teatro al fianco di Nando Gazzolo ne “Il burbero benefico” di Goldoni, ha recitato poi per due anni al Teatro Manzoni di Roma insieme a Fabrizio Frizzi, Carlo Alighiero e Rita Forte e in “Un turco napoletano” al fanco di Giacomo Rizzo. Nel 2016 è stata insignita dal Rotary Club di Lucera del riconoscimento “Eccellenze della Daunia”. Nella stagione 2017/2018 ha prodotto ed interpretato la commedia “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari. Per la televisione è stata protagonista di un episodio di “Alta infedeltà” su Real Time e di “Amore criminale” su Raitre.

L’Associazione Apulia Arte, Turismo e Cultura – nell’intento di richiamare l’attenzione su un argomento drammatico e di grandissima attualità che, recentemente, ha interessato anche il nostro territorio, d’accordo con la produzione del format - ha proposto al Comune di Lucera di allestire una anteprima dello spettacolo al Teatro Garibaldi in concomitanza con la giornata della donna. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Lucera, aderendo alla proposta del sodalizio lucerino, ha scelto di inserire la rappresentazione di “DONNE CHE NON SI ARRENDONO” nella programmazione del Teatro Garibaldi.

Al fine di favorire la partecipazione di un pubblico numeroso, per l’ingresso allo spettacolo è previsto il pagamento di un biglietto a prezzi “popolari”: 12 €uro per i posti di Platea e Palchi centrali e 7 €uro per i palchi laterali ed il loggione.

Biglietti in vendita presso l’Associazione Pro-Loco in Piazza Nocelli n. 4, telefono 0881 545374 - Infoline: - 328 2882334.

Gallery