L’impegno e la capacità oltre il genere. La Pro Loco di Stornarella ricorda la Festa della Donna

“Come può la donna essere inferiore all'uomo?” citava Johanna von Ingelheim, protagonista del film La Papessa. È questa domanda ad aprire un momento di riflessione e di dibattito, organizzato dalla Pro Loco di Stornarella, giovedì 7 marzo.

I locali del ‘KmSclero’, in via Fratelli Bandiera 5, a Stornarella, alle ore 19.30, ospiteranno il convegno dedicato al ruolo della donna nel contesto contemporaneo, sfatando il mito dell’appartenenza di genere in vari settori lavorativi.

Nell’atmosfera che anticipa la Festa Internazionale della Donna, l’incontro, ideato dalla Pro Loco del paese dei Cinque Reali Siti, eleva l’impegno, la capacità e la caparbietà dell’immagine femminile superando gli stereotipi, ancora troppo diffusi, del cosiddetto sesso debole della società.

Prenderanno parte al dibattito tre donne che ricoprono un ruolo importante in ambienti lavorativi spesso identificati nel genere maschile.

La pianista e direttrice d’Orchestra Gianna Fratta; il sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato, responsabile del settore informatico e dell’innovazione tecnologica della Questura di Foggia, specializzata in Teorie e Metodi dell’Investigazione Criminale presso la cattedra di Criminologia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Dott.ssa Anna Maria Volpe; l’insegnate di educazione fisica, giocatrice di rugby ed allenatrice di scuola calcio, Antonella Molfese.