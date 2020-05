Una festa della mamma speciale ai Riuniti: alle donne di tutti i reparti associazione dona i cioccolatini della solidarietà

Una festa della mamma solidale quest’anno al Policlinico Riuniti di Foggia. Il difficile periodo che stiamo attraversando non permette festeggiamenti o celebrazioni, ma non ci deve far dimenticare i piccoli gesti gentili.

Agata, l'associazione per il sostegno alle donne operate al seno, in occasione della festa della mamma, questa mattina nel piazzale antistante gli uffici della direzione generale del Policlinico Riuniti, ha consegnato 'I cioccolatini della solidarietà' ad alcuni rappresentanti dei reparti di Oncologia e Radioterapia e di tutti i reparti che hanno collaborato nella gestione Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Verranno distribuiti ai pazienti e alle donne che lavorano.

“Un gesto di affetto e di solidarietà che vuole essere un segnale di speranza per tutti - ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Riuniti dott. Vitangelo Dattoli –. In un momento così difficile e impegnativo, manifestazioni di amore e di solidarietà come questa sono la dimostrazione che un mondo migliore è possibile, una società più attenta ai bisogni di tutti, con al centro il bisogno collettivo e non più la soddisfazione del singolo”.

Hanno preso parte alla consegna la presidente dell’associazione Agata, Alessandra Ena, la vicepresidente Cecilia Giuntoli, tutto il direttivo dell’associazione, la dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Privacy dott.ssa Laura Silvestris e la dirigente medico dott.ssa Cristina Sponzilli in rappresentanza della direzione sanitaria del Policlinico Riuniti di Foggia.

Una piccola donazione per abbracciare virtualmente tutte le mamme e festeggiare la ricorrenza del 10 maggio con i cioccolatini confezionati dai ragazzi della cioccolateria sociale della associazione "I Diversabili Onlus" di Lucera. Ogni scatola è unica perché riporta la frase di una donna operata al seno che racchiude il significato di resilienza di ognuna di loro. E come diceva Rita Levi Montalcini, “Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì”. Auguri di cuore a tutte le Mamme dalla Associazione Agata e dalla Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia.