Il grande cuore dei foggiani della CRI: donate calze della befana e prodotti per neonati ai bimbi delle famiglie assistite

"Tra le associazioni del territorio che si distinguono per generosità c’è la Croce Rossa Italiana - Comitato di Foggia, che dalla vendita dei panettoni solidali ha ricavato i fondi per acquistare le calze della befana e prodotti per neonati da donare alle famiglie assistite e poter regalare un sorriso ai più piccoli". Questo il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella, dopo la visita presso la casa della befana allestita dai volontari della CRI nella sede di via Cimaglia 6, che i cittadini oggi potranno visitare dalle 16.30 alle 20.30. "Essere vicini alle persone vuol dire anche pensare a come poter regalare un sorriso" il commento su Facebook dei volontari.