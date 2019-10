Monte Sant'Angelo festeggia il suo 'Maestro panificatore'. Il sindaco: “Il pane è il nostro più grande ambasciatore”

Importante riconoscimento per Donato Taronna, premiato da Confesercenti, a Matera, come “Maestro panificatore”, in occasione della manifestazione “I pani d’Italia”. Un premio che inorgoglisce l'intera comunità