La comunità di Celle di San Vito in festa: gioiosa accoglienza per il nuovo parroco don Elio De Luca

Celle di San Vito in festa per accogliere in comunità don Elio De Luca. Il sacerdote della Diocesi di Lucera - Troia, dopo diversi anni in missione in Brasile è rientrato in Italia ed è stato nominato parroco della Chiesa di Santa Caterina.

Succede a don Antonio Moreno, nominato rettore del Seminario Diocesano di Lucera. Accolto gioiosamente dai parrocchiani e dalle autorità politiche e militari dei Monti Dauni, don Elio prenderà in mano le redini della parrocchia del più piccolo paese della diocesi, quello che durante l'omelia è stato paragonato dal vescono ad una piccola Nazareth.