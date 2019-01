Raduno podistico "Vivi i monti dauni” da Deliceto a Bovino

I Podisti di Capitanata organizzano domenica 13 gennaio 2019 l’8° Raduno podistico "Vivi i Monti Dauni", seduta di allenamento collettiva di 20 Km e passeggiata ludico-motoria per tutti.

Dopo la partenza da Bovino della scorsa edizione, quest’anno partiremo dal Monumento ai Caduti in Piazza Europa a Deliceto (Foggia), arriveremo a Bovino con giro di boa in Corso Vittorio Emanuele davanti alla Villa Comunale e poi faremo ritorno a Deliceto.

In tutto sono 20 km con ondulazione nel percorso che rendono molto stimolante l’allenamento. Il paesaggio poi, immerso nella splendida cornice dei Monti Dauni, ci farà passare alcune ore molto piacevoli.

Come nelle ultime edizioni, confermate la breve visita guidata del centro storico di Deliceto e del Castello Normanno-Svevo del secolo XIa cura della Pro Loco di Deliceto e la possibilità di fermarsi anche a pranzo. La partecipazione al raduno e alla visita guidata è gratuita e non necessita di prenotazione.



NOTE: Non è prevista la presenza di vigili: si tratta semplicemente di un allenamento collettivo per cui occorre rispettare il codice della strada. Non si risponde di eventuali danni a persone o cose.



SERVIZI: Ristori intermedi al 5°, 10° e 15° Km. E’ previsto un ristoro all'arrivo. Servizio docce



PERCORSO: Deliceto-Bovino andata e ritorno per circa 20 km complessivi. Il giro di boa a Bovino è in Corso Vittorio Emanuele davanti alla Villa Comunale. Chi non intende percorrere l’intero tragitto, può effettuare il giro di boa a piacere



PRANZO: Per chi poi non è amante solo della corsa ma anche della cucina, abbiamo organizzato un dopo allenamento molto interessante presso il ristorante “Ballarò” a Deliceto

Costo del pranzo: 25 euro a persona.





Per info raduno e adesioni per il pranzo (comunicare il numero di adulti e bambini e eventuali intolleranze alimentari):

Giuseppe Franza 338.13.13.418, giuseppe.franza@gmail.com

Massimo Morano 340.230.38.49, massimomorano@libero.it

entro le ore 20:00 di giovedì 10 gennaio, salvo esaurimento posti.



SINTESI PROGRAMMA:



Ore 8:45 Ritrovo a Deliceto al Monumento ai Caduti in Piazza Europa

Ore 09:00 Partenza allenamento: corsa non competitiva a passo libero e passeggiata ludico-motoria a Deliceto in Piazza Europa

Ore 11:00 Ristoro all’arrivo a Deliceto in Piazza Europa. Servizio docce

Ore 12:00 Breve visita guidata di Deliceto a cura della Pro Loco di Deliceto

Ore 13:30 Pranzo presso il Ristorante “Ballarò” a Deliceto



Vi aspettiamo numerosi a Deliceto sui Monti Dauni!



I Podisti di Capitanata