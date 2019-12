"Dolce Natale", una intera giornata da trascorrere nel piccolo borgo di Deliceto

Domenica 15 Dicembre a Deliceto si svolgerà l’evento “Dolce Natale”, una intera giornata da trascorrere nel piccolo borgo dove è stato composto “Tu scendi dalle stelle”, il canto più importante del Natale.

Durante la giornata, passeggiando per le vie del centro, si potranno degustare e assaporare i dolci tipici della tradizione natalizia delicetana e anche cioccolato e caramelle per i più piccini.

Sotto un cielo stellato risuoneranno le note di gioiosi canti natalizi, mentre le luminarie d’artista abbelliranno e adorneranno le vie del borgo.

Sarà possibile ammirare il maestoso castello Normanno Svevo illuminato da suggestivi giochi di luci e si potrà anche visitare il convento della Consolazione, dove Sant’Alfonso Maria de’ Liguori compose la famosa pastorale “Tu scendi dalle stelle”.

Non potete mancare, Vi aspettiamo

