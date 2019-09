Dal ring alla consolle: a Zaiana il djset social di Andrea Scarpa

Questo pomeriggio a partire dalle ore 17.00 il Trabucco di Zaiana a Peschici chiuderà le sue porte al pubblico (evento visibile solo su diretta social) e ospiterà un vero e proprio palcoscenico dove la musica elettronica di Andrea e la magia del tramonto di fine estate diventeranno i principali protagonisti di una spettacolare danza di droni che si alzeranno in volo alle prime note e regaleranno immagini mozzafiato.

AVL TEK farà da supporto tecnico a questo evento. Giovane realtà foggiana di imprenditori under 40, ha al suo attivo produzioni teatrali e musicali con importanti partner locali e regionali (Conservatorio U. Giordano e Teatro Pubblico Pugliese). La società ha curato gli allestimenti tecnici di Aspettando Medimex e Medimex Spring Edition Foggia. Andrea Pontone, presidente dell’impresa, è un sound engineer, esperto in produzioni musicali elettroniche e jazz la cui spinta creativa l’ha portato alla costituzione di AV TEK. Suo l’allestimento sound e visual sull’incendio di Faragola andato in scena al Giordano di Foggia, la direzione tecnica e audio della rassegna “Giordano in Jazz” e la produzione tecnica dello spettacolo Midnight Barabba andato in scena al Meeting di Rimini 2019.

Cureranno la diretta dell’evento Clab Studios e Warning Film di Foggia. Entrambe case di produzioni, la prima specializzata in produzioni audio e la seconda in video.

Clab Studios è un laboratorio creativo in cui l’artista è seguito in tutte le fasi di preparazione del lancio della sua creazione: dalla registrazione, alla realizzazione grafica del prodotto fino alla comunicazione; Warning Film, negli ultimi anni, si è fatta spazio nel mondo dell’immagine collaborando alla realizzazione di spot per le reti televisive e nazionali, grandi eventi e alla produzione di video musicali. È loro lo spot per i Campionati europei di scherma.

L'intero evento sarà trasmesso in live direct chiuso al pubblico ma visibile ai link:

https://www.facebook.com/warningfilm/

https://www.facebook.com/clabstudios/

Un progetto musicale ideato da Andrea Scarpa, il pugile foggiano torinese d'adozione. Un mix tra il sound esplosivo ibizenco e le profondità underground di Berlino.

Un modo nuovo di promuovere il territorio, sfruttando la magia della musica con il fascino dei droni per offrire un prodotto emozionale Di forte impatto.