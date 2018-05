Eugenio Colombo pronto ad infiammare l’Artis Beer Lab

C’è solo una notte che vale la pena ricordare: è quella di sabato 12 maggio 2018, all’insegna delle risate, l’amicizia, la condivisione, grazie a Bellavita Eventi che proporrà l’ultima notte invernale dell’Artis Beer Lab di Apricena.

Special guest sarà DJ Eugenio Colombo, uno dei dj più apprezzati in Italia per la sua bravura, ma anche dal pubblico femminile per il suo passato da Tronista di Uomini & Donne.

Eugenio Colombo ben presto si affaccia al mondo dello spettacolo: è molto ricercato dalle case di moda e dai locali notturni, grazie alla sua bella presenza. Dopo diverse esperienze lavorative nel mondo dello spettacolo, nel 2013 diventa tronista di "Uomini e donne" su Canale 5, che lo vede protagonista di infiammate vicende. Ma la sua più grande passione è sempre stata la musica, che lo accompagna fin dall'età di 13 anni, tanto che inizia un corso per dj produttori, affidandosi ad esperti del settore, potendosi cosi dedicare alla sua vera passione vinili e Cdj. Da questo momento inizia per Eugenio un nuovo ed ambizioso progetto, realizzare i suoi dj Set sempre più innovativi e coinvolgenti, per emozionare il suo pubblico e rendere indimenticabile ogni suo set. Come quelli fatti al Samsara Beach di Gallipoli e Riccione, Old Fashion di Milano, il Prince e così via .

Mentre l’ultimo singolo prodotto da Eugenio Colombo è una produzione estiva, solare ed originale: Shining Ring. Non c’è altro da fare che venire ad ammirarlo ed ascoltarlo. Start dalle ore 1:00.

Per info ingressi e privè 328.9595266.