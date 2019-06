I piccoli alunni della 'Livio Tempesta' portano in scena La Divina Commedia

Gli alunni delle classi 5^C e 5^F della Scuola Primaria "Livio Tempesta" di Foggia, presentano "LA DIVINA COMMEDIA 2.0", lavoro di fine anno scolastico con cui salutano anche la scuola primaria.

"Valorizzando il "fare teatro" nella scuola, ci siamo cimentati nell'interpretazione di un'opera famosa in tutto il mondo: la Divina Commedia scritta da Dante Alighieri, il sommo poeta.

Questa rappresentazione è nata partendo dal progetto di Istituto "I linguaggi della comunicazione", dove ci sono stati presentati Dante e la sua Divina Commedia; la lettura di un libro ci ha aiutati a conoscere i vari personaggi e i luoghi di quest'opera. Così abbiamo adattato un copione a noi ragazzi, immaginando di accompagnare Dante nel suo fantastico viaggio."

Le tematiche offerte da questa importante opera letteraria, sono state anche lo spunto per i docenti per discutere della responsabilità dell'uomo: le azioni che l'uomo compie verso se stesso, verso gli altri, verso l'ambiente possono avere effetti anche drammatici, ed è bene averne consapevolezza.

Non è arte per l'arte, è arte per la vita.

Le docenti:

Rossella Cagnazzo

Rosa Ciavarella

Carolina Masciello

Anna Pazienza

Loredana Spinetti