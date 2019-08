Per il Festival dei Monti Dauni, un concerto 'supercalifragilissimo': è tempo di "Disney music"

Saranno le musiche a tema Disney le protagoniste del nono appuntamento del Festival dei Monti Dauni mercoledì 21 agosto a Bovino, presso la Villa Comunale, con ingresso gratuito.

Sul palco dello splendido borgo dauno, infatti, andrà in scena uno spettacolo multimediale con videoproiezioni e intrattenimento per bambini. Le colonne sonore dei cartoons più famosi della Walt Disney saranno presentati in una chiave narrativa grazie alla performance dal vivo dell’ensemble “The Magic Music”, formato da professionisti con grande esperienza in progetti didattico-educativi e performativi: Andrea Vescera alla tromba, Guido Paolo Longo al pianoforte, Luciano Parisano alla chitarra, Luigi Pellicano al basso e Michele D’Urso alla batteria.

La direzione è affidata a Lorenzo Ciuffreda, autore anche degli arrangiamenti, mentre la voce sarà quella di Sarah Sportaiuolo, docente di canto Vocal Power, certificata direttamente dall’autrice del metodo Elisabeth Howard. Nota cantante, già protagonista di diversi spettacoli di teatro musicale, recentemente è stata impegnata in due musical inediti Il Miracolo delle nuove ali, fortemente voluta dal compositore Salvatore Sica, e precedentemente nel musical Gallo de Panama di Michele Bisceglia.

“Disney Music” prevede una linea d’ascolto supercalifragilissima che toccherà le partiture più amate della Disney. La musica dai primi classici alle recenti uscite porterà il pubblico in un viaggio musicale verso luoghi lontani in cui sono nate le storie, i racconti e i miti di molte culture. L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Bovino, così come i prossimi due appuntamenti: la seconda edizione del “Rossomandi’s Birthday”, in programma sempre nel bellissimo borgo dauno dal 20 al 22 agosto, per omaggiare il pianista e compositore Florestano Rossomandi, con il concerto pianistico “Duo per Duo” e lo spettacolo delle Mulieres Garganiche del prossimo 23 agosto. Il Festival dei Monti Dauni rientra nella Rete “D.A.M.A.” sostenuta dalla Regione Puglia – Patto per la Puglia - FSC 2014-2020.

