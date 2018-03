Al Teatro Garibaldi il pluripremiato musical 'Disincantate! Le più stronze del reame'

Farà tappa anche nel suggestivo Teatro Garibaldi di Lucera, sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 alle ore 21, l’esilarante “Disincantate! Le più stronze del Reame” musical rivelazione della stagione e vincitore del premio Miglior Musical edito della stagione 2016-2017 al Musicalday e vincitore della migliore direzione musicale, miglior regia e coreografia e miglior spettacolo con partitura non originale ai BroadwayWorld Awards.

Il musical è un irriverente varietà dai sapori del cabaret e del vaudeville, messo in scena proprio da Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata e la loro banda di colleghe scatenate. A ritmo di divertenti esibizioni, gag comiche e numeri da vere star, le principesse “strong” dimostreranno di essere tutt’altro che indifese.

Principesse che sono prima di tutto donne, pronte a farsi strada e a lottare per dare onore alla propria dignità, il tutto con ironia e un pizzico di malizia. A dare voce e volto alle 10 principesse più famose delle favole, 6 attrici del teatro musicale italiano. Nel cast Beatrice Baldaccini nelle triplici vesti de La Sirenetta, Belle e Raperonzolo, Natascia Fonzetti che si alternerà tra Pocahontas, Mulan e Badroulbadour e Martina Lunghi che tornerà nei panni di Cenerentola. Capo-banda delle principesse ribelli nel ruolo di Biancaneve sarà Laura Galigani, accanto a Claudia Belluomini che darà corpo e voce a La Bella Addormentata e Maria Dolores Diaz nelle vesti de la Principessa che baciò il Ranocchio.

Apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale (tra gli altri, NBC lo ha definito “Il più divertente” e TheatreMania “Una rivelazione”), lo spettacolo (“Disenchanted!” - questo il titolo originale), ideato e scritto interamente da Dennis T. Giacino, arriva in Italia - e per la prima volta nell’ Europa continentale - dopo il debutto all’ Orlando’s International Fringe Festival in 2011 (‘Best of Fest’ – Orlando Sentinel) e dopo aver conquistato gli Stati Uniti (tra cui il New Jersey e la California), la Repubblica Domenicana, fino a raggiungere la Cina.

A partire dalla stagione 2017/2018, “Disincantate!” entra a far parte del Mindie, il primo festival dedicato al teatro musicale italiano indipendente. Lo spettacolo, alla sua seconda stagione di tournée, arriva per la prima volta in Puglia grazie a Giuseppe Di Falco, giovane produttore teatrale lucerino, che dichiara: “Sono orgoglioso di tornare al Garibaldi dopo 10 anni dal mio primo spettacolo, per far conoscere anche alla mia città questo spettacolo che viene applaudito in tutta Italia, con un cast formidabile di 6 attrici del teatro musicale italiano e un team creativo di giovanissimi colleghi talentuosi”. L’adattamento italiano, a cura di Matteo Borghi, che firma anche la regia, con le liriche italiane di Nino Pratticò, le coreografie di Luca Peluso e la direzione musicale di Eleonora Beddini, è presentato da “i perFORMErs – produzioni artistiche” torna nuovamente in scena dopo aver convinto sia il pubblico che la critica durante la stagione 2016/2017.