Peschici: Dinner Beer degustation a Poggio di Luna

Dopo il successo del Paella Party a Poggio di Luna continuano gli eventi a tema con Dinner Beer Degustation. Una serata dedicata a birrofili, abituè, viandanti e turisti alla ricerca di esperienze davvero uniche da vivere sul Gargano.

Sabato 30 giugno il talentuoso chef Victor Ferreira Martínez e il biersommelier e mastro birraio Michele Solimando allieteranno i palati dei presenti con abbinamenti insoliti e ricercati.

Quattro portate speciali in abbinamento a quattro tipologie di birra artigianale Reebers:

. tartare di tonno rosso + Bianca Madeleine;

. raviolo di farina di semola Senatore Cappelli con scampi e porcini freschi + Sweetly Blonde;

. tentacolo di polpo alla brace con ostriche affumicate con legno di pino marittimo + Apaks;

. mille foglie con cioccolato fondente di Finca Amargo 81% Vestri + Hopsfull.

Le birre Reebers sono prodotte con vero metodo artigianale: non filtrate, non pastorizzate, prive di additivi, naturali al 100%, assolutamente vive! Ai migliori ingredienti si aggiunge il tempo lento, quello dell’artigiano, per raggiungere i migliori standard di affinamento e maturazione e offrire un’autentica esperienza sensoriale.

Tutto questo è perfettamente in sintonia con la filosofia della filiera corta sostenuta e portata avanti da Catia Sciotti a Poggio di Luna.



Posti limitati. Per info e prenotazioni: 333.7554703.