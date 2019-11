A Lucera la Giornata nazionale dell'albero 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 21 Novembre ricorre la Giornata Nazionale dell’Albero che promuove l’importanza degli alberi per il contrasto all’inquinamento, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela della biodiversità. Nell’ambito dell’iniziativa “Giornate in Bosco”, istituita dalla Regione Puglia con Det. Dir. 176/2019 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il 21 Novembre 2019 a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 13:00 presso il Bosco Didattico Mezzana Grande di Lucera (Albo regionale del Boschi Didattici nr. 110) si svolgerà l’evento “DIAMO VITA ALLA VITA”. L’iniziativa, approvata dalla Regione Puglia con DDS N. 361 del 04/11/2019 (Avviso Pubblico DDS 244 del 05/08/2019), è promossa dall’Azienda agricola AgriToppi srls che si avvarrà della collaborazione del Partner operativo Formever Lab di Foggia.

La giornata, dedicata in modo particolare agli alunni delle scuole primarie, sarà articolata in una serie di Laboratori conoscitivi, scientifici e didattici incentrati sull’Albero: dalla conoscenza delle varie specie, all’osservazione delle loro parti al microscopio. I partecipanti saranno protagonisti anche di una caccia al tesoro: nascosto tra le varie specie di alberi del bosco, dovranno trovare del materiale di riciclo con il quale poi dar vita ad “alberi di fantasia”.

Infine parteciperanno ad un Laboratorio che consentirà loro di piantare un albero e inaugurare la Mascotte del Bosco scegliendone il nome. Anche grazie al supporto di materiale multimediale e cartelloni didattici, la giornata offrirà spunti di riflessione sull’importanza dell’albero nella storia e nella tradizione dell’uomo, sull’importanza dello stato di benessere degli alberi per la sopravvivenza del pianeta, sul valore della cooperazione e del lavoro di squadra per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, sul valore del rispetto per l’albero e per tutti gli esseri viventi. In linea con gli obiettivi della giornata in tema di sostenibilità ambientale, al termine delle attività laboratoriali saranno consegnati simpatici gadgets in materiale ecocompatibile. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Lucera e il sostegno dei seguenti Partner: Osservatorio Giulia e Rossella – Centro Antiviolenza dell’ambito di Lucera; Associazione I Diversabili onlus di Lucera; Associazione di Promozione Sociale JACO di Foggia; 8° Circolo Didattico San Pio X di Foggia. I Dirigenti Scolastici interessati a far aderire le classi dei propri Istituti Scolastici sono invitati ad inviare una formale richiesta a AgriToppi slrs all’indirizzo e-mail agritoppi@gmail.com specificando il numero di alunni e i nominativi degli insegnanti accompagnatori. Per garantire la fattibilità e la buona riuscita delle attività laboratoriali, si prevede un numero massimo di partecipanti pari a 60 alunni delle scuole primarie, cercando di aprire l’iniziativa a più Istituti Scolastici. La richiesta sarà seguita da un riscontro formale a mezzo mail per conferma con le indicazioni stradali per raggiungere il Bosco Didattico. La partecipazione è completamente gratuita e rivolta anche a genitori, insegnanti e quanti desiderano trascorrere una giornata nel Bosco che resterà aperto al pubblico fino alle ore 17:00. Per il programma completo dell’iniziativa si rimanda alla locandina.